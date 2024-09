Luis Enrique decide descartar a Dembélé contra el Arsenal como castigo por indisciplina

Ousmane Dembélé no ha sido convocado con el París Saint Germain (PSG) para disputar este martes el partido de la Liga de Campeones en el campo del Arsenal porque su entrenador, Luis Enrique, ha decidido excluirlo como castigo disciplinario tras un choque entre ambos en el último encuentro de liga.

Según la información, revelada por el sitio de información deportiva RMC Sport y confirmada por L'Équipe, Luis Enrique ha querido castigar así al internacional francés, después de la discusión que hubo entre ambos al término del encuentro del viernes ante el Rennes, en el que el PSG ganó por 3-1.

De acuerdo con los dos medios, el entrenador español habría reprochado al ex del Barcelona ciertas opciones tomadas en el terreno de juego, algo que el jugador aparentemente no apreció y desencadenó una discusión subida de tono, de la que no se han filtrado, de momento, detalles.

De este modo, Dembélé, referente del equipo parisino tras la partida de Kylian Mbappé, no figura en la lista de los convocados por el técnico español para el partido de mañana.

Contactado por EFE, el PSG no quiso comentar en un primer momento la ausencia del jugador, y se limitó a remitir a la conferencia de prensa previa al partido, que está convocada este lunes por la tarde.