El entrenador del París Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, indicó que Botafogo "va a presentar problemas y circunstancias de juegos difíciles" en el partido de este jueves por el Mundial de Clubes, aunque reconoce que "será un gran reto y una motivación".

El entrenador español adelantó este miércoles en una rueda de prensa celebrada en Pasadena (EE.UU.) que el partido del jueves, por la segunda jornada del grupo, presentará dos estilos de juego diferentes que provocarán que Botafogo le presente "problemas y circunstancias de juegos difíciles" al PSG.

"Para nosotros también es muy bonito jugar contra un equipo brasileño de altísimo nivel, con una historia muy potente detrás de él", indicó el míster. El equipo se prepara con su fórmula habitual para este encuentro, sin variar la manera de actuar ni de entrenar, aunque intenta "estar preparado para todos los problemas y las circunstancias que puedan aparecer en el partido", agregó Enrique. "Tenemos que estar listos a cualquier cosa, preparados para cualquier escenario", dijo.

El encuentro, previsto para las 18:00 hora local otorga "una gran ventaja con respecto a las 12" (horario que se disputan algunos encuentros), con lo que espera que tanto PSG como Botafogo puedan "ofrecer a todos los aficionados, los dos equipos, un buen espectáculo. Ese es el objetivo", insistió.

La celebración de encuentros a medio día, para compatibilizarlo con los horarios europeos, ha generado polémica entre los clubes, que deben soportar en algunas zonas como la costa oeste temperaturas que superan en ocasiones los 35 grados.

"Esto es un deporte de equipo, y un deporte de equipo se rige por parámetros de grupo, de saber sufrir todos juntos, de saber disfrutar todos juntos. Y creo que lo que transmite nuestro equipo es mucho más importante que un Balón de Oro", apostilló.

Para el entrenador español, el PSG "tiene una afición que merece ganar mucho y ese es nuestro objetivo. Un objetivo muy ambicioso, pero muy difícil de conseguir porque ya percibes que toda la gente quiere".

"Apenas estamos en la primera semana, no he podido ver todos los partidos, pero (el torneo) es muy bueno. Es muy lindo ver a un equipo africano jugando contra uno de Asia y se puede apreciar el modo en el que juega, que es distinto, distintos estilos, y esto me ha complacido", sentenció.