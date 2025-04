Luis Chango: "Flamean los ponchos rojos, se me salen las lágrimas porque esto es lo que soñamos"

Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa, quebró en llanto por la emoción generada por la histórica y sorpresiva victoria del Mushuc Runa por 2-1 sobre el Cruzeiro en Brasil por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

"Flamean las banderas de los ponchito rojos en América Latina. Nuestros hijos serán seleccionados ecuatorianos, ellos harán más historia que Luis Alfonso Chango. Se me salen las lágrimas porque esto lo soñamos, lo pensamos, no nos sentimos la verdad. No pensamos que íbamos a llegar a Brasil y ganarla y llevarnos los tres puntos", relató entre lágrimas desde el estadio Mineirao.

"Contentos, felices, muchas gracias, hasta la próxima. Los Ponchos rojos haciendo historia, no solo nos venden las noticias internacionales con levantamiento indígenas. Ahora empresas, empresarios, deportes somos los indígenas ecuatorianos también", continuó Chango.

Mushuc Runa firmó su histórica victoria gracias a los goles de Carlos Orejuela y Bryan Bentaberry sobre el descuento de Gabigol.

Con el triunfo, Mushuc Runa es el líder del grupo E con 6 puntos, sobre los 3 de Palestino y Unión, dejando como colista a Cruzeiro.

Cabe recordar que en la Copa Sudamericana, solamente clasifica de forma directa el primero del grupo, por lo que el Ponchito está en esa zona.