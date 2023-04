Los números de Bolívar, rival de Barcelona SC en la Copa Libertadores

Barcelona Sporting Club buscará una victoria en condición de local la noche de este miércoles ante un rival complicado como Bolívar de La Paz. De conseguir los tres puntos, sería el primer triunfo torero en la Copa Libertadores 2023 ya que en la primera jornada cayó en la Nueva Olla (Asunción, Paraguay) ante Cerro Porteño por 2-1.

No obstante, el duelo que deberá afrontar el equipo que conduce el director técnico argentino Fabián Bustos no será nada sencillo; y es que recibirá en su reducto al actual líder de la liga boliviana, la cual se encuentra peleando mano a mano ante el The Strongest de Ismael Rescalvo, cuadro que también participa en la Copa Libertadores.

Barcelona SC ganó 5,2 millones de dólares en venta de jugadores en el 2022

Presidente de Barcelona habla sobre el primer triunfo en Casa Blanca

Al momento están empatados en puntos, ambos con 19. Sin embargo, The Strongest, que es el único invicto en el campeonato, tiene dos partidos menos que Bolívar, y, de ganarlos, superaría por largo a su máximo rival; aunque por el momento la tabla dice que los celestes son los líderes tras nueve partidos disputados.

Por otro lado, los números de Bolívar en la competición sí son superiores al resto de equipos. El cuadro que dirige el español Beñat San José es el equipo más goleador de Bolivia con 22 anotaciones (2,44 tantos por partido), tiene mayor posesión de la pelota (59,9 %) y es un equipo que presiona con intensidad a su oponente, ya que no permite que se pasen el esférico con facilidad por un tiempo prolongado.

El partido entre ecuatorianos y bolivianos está pactado para las 21:00 de este miércoles.