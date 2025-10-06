Los elogios en Inglaterra a la actualidad de Moisés Caicedo

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/chelsea target=_blank>Chelsea</a> venció al Liverpool</b> con goles de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/chelsea target=_blank>Moisés Caicedo</a></b> y el brasileño Estevao por la séptima jornada de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/premier-league target=_blank>Premier League</a></b>. <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/moises-caicedo-gol-chelsea-liverpool-fecha7-premier-league-FA10237471 target=_blank>Caicedo terminó siendo galardonado como el jugador del partido</a> tras su <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/moises-caicedo-gol-chelsea-liverpool-fecha7-premier-league-FA10237471 target=_blank></a></b> <b></b>