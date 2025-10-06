Los elogios en Inglaterra a la actualidad de Moisés Caicedo

Chelsea venció al Liverpool con goles de Moisés Caicedo y el brasileño Estevao por la séptima jornada de la Premier League. Caicedo terminó siendo galardonado como el jugador del partido tras su extraordinario gol que abrió el marcador del partido.

Tras el partido, Jamie Redknapp, ex seleccionado con Inglaterra y jugador del Liverpool, opinó sobre la actualidad del mediocampista ecuatoriano.

"Normalmente no ves un número 6 con tantas cualidades. Está entre los 3 mejores del mundo en su posición. Tiene todo: sobresale en defensa, sin la pelota sabe dónde ubicarse, sabe pasar la pelota y sabe salir jugando desde cualquier parte de la cancha", declaró el ahora comentarista de Sky Sports.

Lea también: Así fue el golazo de Moisés Caicedo contra el Liverpool por la Premier League

"No tiene puntos débiles en su juego y de lo que he oído, es una persona humilde y muy profesional en los entrenamientos. Es un jugador de clase mundial y como es tan joven, va a seguir creciendo en su juego y dotes de liderazgo", finalizó.