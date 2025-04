“Jugaré en la posición que me toque, con lo que me pida el técnico y preparándome para ello. No tengo problema en hacerlo, es cuestión de adaptarse", finalizó.

El miércoles 9 de abril, Liga de Quito se enfrentará a Deportivo Táchira en el estadio Rodrigo Paz Delgado a las 21:00 (hora de Ecuador) y el partido será transmitido en vivo por Espn y Disney Plus.