Lionel Scaloni reveló su decisión final sobre su permanencia como entrenador de Argentina

"Continuará hasta que diga lo contrario. Yo no seré el que diga que no va a venir más. Creo que sí, que él sigue, sobre todo porque es feliz dentro de un campo de juego. Es feliz ahí. Es realmente él jugando a la pelota. Siempre decimos que debe continuar hasta que no pueda hacerlo, porque después será aún más difícil para él, pero para todos será duro no volver a verlo en el campo", afirmó.

En la rueda de prensa posterior a la histórica victoria que Argentina vivió en Brasil, en noviembre pasado, cuando como visitante derrotó a la 'Verdeamarelha' por primera vez en Río de Janeiro, Scaloni dejó en duda su permanencia en el cargo.

"Quiero un tiempo para pensar porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles", afirmó el técnico, que hizo campeona a Argentina de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Scaloni hizo el anuncio al responder la última pregunta de la rueda de prensa y su respuesta cayó como una bomba para los periodistas argentinos, especialmente porque el técnico no quiso dar más detalles o explicaciones cuando fue interrogado sobre si estaba pensando en la renuncia.

"Ahora toca parar la pelota y ponerse a pensar. Tengo mucho que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón y necesito pensar", afirmó entonces y dijo: "No es un adiós. Necesito pensar porque la vara es muy alta".

Recientemente, se le vio junto a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), organizando el próximo calendario de la Albiceleste, por lo que su continuidad, al menos hasta la Copa América que se jugará en Estados Unidos, parece segura.