El seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, confirmó que el capitán albiceleste, Lionel Messi, le pidió el cambio en las postrimerías del segundo tiempo y que será sometido a estudios este viernes 8 de septiembre para saber si sufre algún tipo de lesión.

"Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Es evidente. Después evaluaremos a ver qué tiene, pero pidió el cambio", afirmó el técnico argentino en la conferencia de prensa posterior al encuentro que la Albiceleste ganó por 1-0 a Ecuador en el inicio de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

Sobre si está en duda su participación para el duelo contra Bolivia, correspondiente a la segunda jornada de las eliminatorias, Scaloni respondió que "mañana le harán estudios" y que si estos son favorables "jugará" en La Paz.

"Si no está bien, ya veremos qué hacemos. Ya veremos. Es todo muy reciente", comentó.

