"Lionel Messi será recordado por ganar el Mundial, pero Argentina no ganará nunca más", apunta Zlatan Ibrahimovic

El siempre polémico Zlatan Ibrahimovic apareció este miércoles con declaraciones polémicas respecto a Lionel Messi y sus compañeros de la selección argentina, quienes se coronaron campeones del mundo en Qatar 2022. El sueco apunta que si bien el astro del París Saint-Germain (PSG) será recordado con el pasar del tiempo, el resto de los jugadores no ganarán 'nunca más' por el 'mal comportamiento' que a su criterio tuvieron en la Copa del Mundo.

"Messi es considerado el mejor jugador de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar. Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final de Mundial y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y Mbappé va a ganar otro", arrancó el delantero del AC Milan durante una entrevista con el medio TV Sport.

Escándalo por polémica premiación a jugadoras del FC Barcelona en la Supercopa

El Everton despide a Lampard tras menos de un año al frente del equipo

"No estoy preocupado por Mbappé, estoy preocupado por el resto de jugadores de Argentina porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto tuvo un mal comportamiento y eso no lo puedes respetar", complementó.