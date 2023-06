El astro argentino, Lionel Messi, es la nueva figura de la Major League Soccer, tras aceptar la oferta del Inter de Miami, que actualmente marcha último 15 puntos. A consecuencia de esta decisión que ha tomado el actual campeón del mundo, varios aficionados se preguntan, ¿qué le puede aportar esta liga al capitán de la albiceleste?

Messi es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, sin embargo, a sus 36 años quiere buscar nuevos retos deportivos y familiares. En la entrevista para los diarios españoles Mundo Deportivo y Sport mencionó que su inclinación por el equipo estadounidense se basó por el bienestar de su familia.

“Quería tomar mi propia decisión pensando en mí, en mi familia”, dijo Lionel Messi para los medios española ya mencionados. El argentino no vivió los mejores años en el PSG, donde fue cuestionado por los hinchas por el rendimiento del equipo, que no pudo conseguir los objetivos planteados, uno de ellos era ganar la Champions League.

También, el rosarino indicó porque no regresó al FC Barcelona. “Escuché que tenían que vender o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso”, haciendo referencia cuando salió del equipo catalán, puesto que esperó y al final el presidente Joan Laporta le dijo que no era viable su continuidad en el club.

A consecuencia de ello, su representante tuvo que rápidamente buscar equipo porque ya faltaban pocas semanas para que las ligas de Europa inicien y así es como llegó al PSG, donde le tocó vivir algunos meses en hotel.

“Cuando me tuve que ir, ya dijeron también que La Liga lo había aceptado todo, pero al final no se pudo hacer. Tenía el miedo que volviera a pasar lo mismo”, aseguró. Confirmó que su prioridad, a la hora de elegir, pasaba “porque no quería esperar otra vez”.

Inter de Miami, el nuevo equipo de Lionel Messi, le ofrece todo lo que busca el jugador y su familia. Tranquilidad, puede pasar desprevenido de los momentos futbolísticos y no va a tener la competencia que tenía cuando jugaba en Barcelona, ni en París.

Messi llegará a un Inter Miami que atraviesa un mal momento a nivel futbolístico. Actualmente, se encuentra en el último lugar de la conferencia Este con solo 15 puntos (cinco victorias y 11 derrotas).

El sueño de David Beckham era tener un equipo, es por ello, que en el 2007 comenzó su proyecto deportivo, sin embargo, tardó varios años en materializarlo. Recién en marzo del 2020, en plena pandemia, se hizo oficial.

El argentino Gonzalo Higuaín junto con el francés Blaise Matuidi han sido los mejores jugadores que han llegado al club por su trayectoria trazada en Europa, sin embargo, ambos se retiraron y hasta el momento no hay nadie que ocupe el cargo de figura. Por esta razón llega Lionel Andrés Messi, para revolucionar el fútbol norteamericano.

Hay una larga de lista de grandes figuras que llegaron a la MLS en sus últimos años en el fútbol, entre los que se encuentran, David Beckham, Wayne Rooney, David Villa, Thierry Henry, Kaká, Steven Gerrard y Gareth Bale.

