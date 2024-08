Lionel Messi no tiene fecha de regreso con el Inter Miami y es duda hasta los playoffs

Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, explicó que la recuperación del lesionado Lionel Messi va por buen camino, pero no puede dar una fecha exacta para su regreso; sin embargo, estaría listo para los playoffs de la MLS.

"No está entrenando con el grupo, pero sí ya sale a campo y está trabajando con los preparadores físicos. Va evolucionando bien. Era previsible que no esté con Argentina (para los partidos de eliminatorias del Mundial 2026 de septiembre) porque todavía no está en condiciones de jugar pero seguimos bien", dijo a los medios.

"No hay una fecha estimada (de vuelta). Hay que empezar a ver cómo él se está sintiendo a medida que va sumando entrenamientos", añadió antes de sostener que Messi regresará a la acción antes de que empiece los playoffs de la MLS.

La temporada regular acabará el 19 de octubre, es decir en cuatro semanas. Mientras que la primera ronda de los playoffs empiezan el 26 de octubre.

Messi arrastra una lesión en el tobillo desde la final de la Copa América del pasado 14 de julio. Entre su tiempo de ausencia por el torneo continental y la lesión, el 10 no juega para el Inter Miami desde el 1 de junio.