"La verdad es que no me pongo como objetivo llegar sino vivir el día a día y estar bien", concluyó.

"Ahora vivo el día a día, trato de disfrutar de todo lo que me pasa en cada momento y cuando llegue el momento se verá. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien y para estar feliz porque cuando me siento bien y puedo disfrutar de lo que hago, soy feliz", declaró.

"Me encanta jugar al fútbol, disfruto de estar dentro de una cancha. Hace poquito me tocó estar en Argentina y disfrutar de un Monumental repleto, feliz por ver a la selección, coreando mi nombre, el de mis compañeros y eso la verdad que para mí es lo máximo. He luchado muchísimo y he pasado muchas malas en Argentina para que llegue este momento y hoy lo disfruto más que nunca", comentó.