Lionel Messi reveló que tuvo la intención de regresar al FC Barcelona luego del Mundial de Qatar 2022.

En una entrevista para Simplemente Fútbol, el campeón mundial y leyenda de Argentina, dijo: "tras el Mundial no podía verme en otro equipo europeo que no fuese el Barça. Mi objetivo era volver. Volver a mi casa, donde empezó todo. Pero desgraciadamente no pudo ser posible".

Lea: Carlo Ancelotti dejaría al Real Madrid luego de la Copa del Rey

"He tenido la suerte de ganarlo todo con el Barcelona y con la selección. Eso es algo que voy a valorar aún más con el tiempo. Dios me dio todo eso y estoy muy agradecido", agregó.

A sus 37 años, Messi sigue brillando, ahora en la MLS junto a Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

“Pep Guardiola es de otro mundo. Es diferente, ve cosas que nadie más ve. Cambió el fútbol. Todos querían copiarnos, pero ese equipo era único. Para mí, Guardiola es otra cosa, ama los detalles y tiene una visión que otros no tienen”, destacó.

Para culminar, Messi reconoció que ya piensa en el Mundial 2026: "Este año será importante para mi decisión respecto al Mundial. Mentiría si dijera que no estoy pensando en ello".