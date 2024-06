El capitán de la Selección de Argentina, Lionel Messi, llenó de elogios nuevamente a Ecuador, previo al inicio de la Copa América, que se jugará en Estados Unidos, del 20 junio al 14 de julio.

“Ecuador tiene una generación de chicos muy buenos. Saben bien lo que quieren, son intensos, fuertes físicamente y saben qué hacer con la pelota”, dijo Messi en una entrevista con el conductor argentino Marcelo Tinelli.

"Argentina siempre es favorita en la Copa América, pero por nuestra forma de ser pareciera que siempre somos los mejores y nos dimos muchos golpes por eso. Hoy sí somos lo mejores porque somos los últimos campeones del mundo, pero no significa que sea fácil ganarla", agregó.

Lea también: Pablo Sánchez, nuevo entrenador de Liga de Quito

"Brasil es como Argentina es candidata a ganar la Copa América, más allá que no esté Neymar que es importantísimo, pero tienen muchos jugadores. Va a ser una Copa muy igualada", añadió.

Sobre sí jugará el próximo Mundial, esto respondió: "No sé si voy a jugar el próximo mundial. Yo me sigo cuidando y sigo compitiendo, va a depender de como vaya en el día a día. Hoy me siento muy bien y siento que puedo seguir compitiendo".