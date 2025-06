'Gigi' Moreira asegura que lo que necesita ahora mismo el fútbol femenino es inversión, especialmente en Sudamérica, lo que permitiría a las jugadoras poder vivir de este deporte y alcanzar la igualdad real que tanto anhelan.

Lea: La ecuatoriana Ligia Moreira es la nueva defensa del Villarreal de España

"Es momento de que se dé un paso adelante para invertir en el fútbol femenino, el crecimiento del fútbol femenino es exponencial", aseguró Moreira en una entrevista con EFE antes de sumarse a la concentración de la selección ecuatoriana para la Copa América Femenina, que se disputará en la capital Quito.

La defensora, de 33 años, no negó los avances que ha vivido el fútbol femenino en los últimos años, especialmente en su país, pero señaló que todavía hay "muchas cosas que se pueden mejorar", empezando por respetar los derechos de las jugadoras.

"Seguimos luchando para que no existan estos problemas de que en algunos clubes haya jugadoras peleando porque no les están pagando, otras que no están recibiendo el salario que merece una futbolista profesional, o que tengan que estar haciendo cosas extras, en vez de dedicarse al fútbol", añadió.

Ella conoce muy bien esa situación porque la vivió en carne propia cuando, jugando aún en Ecuador, estudiaba la carrera de Periodismo, trabajaba para poder vivir y entrenaba y competía para seguir con su sueño.

Aunque aún desea seguir jugando y triunfando algunos años más en España, 'Gigi' tiene claro que, al terminar su carrera, quiere ser una pieza fundamental en el desarrollo del fútbol femenino.

"Por ejemplo, ser dirigente deportiva o trabajar en la Conmebol. Quiero enfocarme en seguir aportando en el crecimiento del fútbol femenino. Ese es mi próximo sueño", concluyó.