Fútbol Internacional
21 ago 2025 , 19:31

¿Cuánto dinero recibió Liga de Quito por avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores?

Liga de Quito derrotó 2-0 (2-1 marcador global) a Botafogo y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

   
    El defensa de Liga de Quito, Ricardo Adé, celebra la victoria de su equipo contra Botafogo por los octavos de final de la Copa Libertadores( Foto: Liga de Quito )
En el mundo del fútbol, los logros deportivos suelen ir de la mano con los beneficios económicos. Liga de Quito, actual campeón de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, eliminó a Botafogo y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, consolidando así un destacado desempeño tanto en la cancha como en las finanzas.

Gracias a su título nacional, Liga accedió directamente a la fase de grupos del torneo, instancia que le otorgó un premio de USD 3 millones por parte de Conmebol.

Durante esa etapa, el equipo universitario logró tres victorias importantes —ante Deportivo Táchira (2-0 y 3-2) y Central Córdoba (3-0)— lo que le representó un ingreso adicional de USD 990 000 (USD 330 000 por cada triunfo).

Lea también: ¡La Noche es Blanca! Liga de Quito eliminó a Botafogo, al actual campeón de la Copa Libertadores

Al clasificarse como primero del Grupo C con 11 puntos, Liga accedió a los octavos de final, fase por la cual recibió un premio de USD 1 250 000.

Tras vencer a Botafogo y avanzar a los cuartos de final, el club ecuatoriano sumó USD 1 700 000 más a sus arcas.

En total, Liga de Quito ha recaudado hasta ahora USD 6 940 000 en esta edición de la Copa Libertadores, una cifra significativa que permitirá al club atender compromisos económicos pendientes.

En la siguiente fase, el conjunto albo se medirá ante São Paulo. La Conmebol aún no ha confirmado la fecha ni la hora del partido.

