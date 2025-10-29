Fútbol Internacional
Esta sería la alineación de Liga de Quito ante Palmeiras por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores

Liga de Quito derrotó 3-0 contra Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores

   
    Jugadores de Liga de Quito previo al partido contra Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores( AFP )
Este jueves 30 de octubre, Liga de Quito buscará acceder a su segunda final de la Copa Libertadores. Para lograrlo, deberá mantener su ventaja de tres goles ante el poderoso Palmeiras, que disputará la revancha en su estadio y ante su público.

Para este encuentro, Liga de Quito no podrá contar con uno de sus mejores jugadores: Bryan Ramírez, quien fue expulsado en el partido de ida frente al conjunto brasileño.

A esta baja se suma la del portero Gonzalo Valle, a quien se le diagnosticó una distensión ligamentaria en la rodilla. Aunque la lesión no requiere intervención quirúrgica, el guardameta se perderá el resto de la temporada.

En su lugar, al igual que en el primer partido, Alexander Domínguez será el arquero titular encargado de resguardar los tres palos del arco universitario.

Además, el entrenador Tiago Nunes recupera a Gian Franco Allala, quien se encontraba lesionado, y a Fernando Cornejo, que cumplió con una fecha de suspensión.

La única duda del estratega brasileño estaría en la línea defensiva, ya que analiza si jugar con tres o cuatro zagueros, de esto dependerá, si Allala es titular o Kevin Minda ocupará su lugar.

El compromiso está programado para las 19:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por ESPN y Disney Plus.

Posible alineación de Liga de Quito

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Kevin Minda/Gian Allala, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Leonel Quiñónez; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.

DT: Tiago Nunes

