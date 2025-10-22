Esta sería la alineación de Liga de Quito para enfrentar a Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores

Este jueves 23 de octubre,<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito> Liga de Quito</a> se enfrentará al <b>Palmeiras</b> en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por la semifinal de ida de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-libertadores>Copa Libertadores. </a> <b>Liga de Quito llega a este compromiso tras</b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-flamengo-racing-avellaneda-semifinal-resultado-copa-libertadores-MD10315867></a> <b></b><b></b> <b></b>