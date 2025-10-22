Fútbol Internacional
22 oct 2025 , 22:16

Esta sería la alineación de Liga de Quito para enfrentar a Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores

Liga de Quito se enfrentará a Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores

   
  • Esta sería la alineación de Liga de Quito para enfrentar a Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores
    El portero de Liga de Quito, Alexander Domínguez, en un partido por la LigaPro( Foto: Liga de Quito )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Este jueves 23 de octubre, Liga de Quito se enfrentará al Palmeiras en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

Liga de Quito llega a este compromiso tras golear a Barcelona SC en la LigaPro, resultado que lo ubicó en el segundo puesto del torneo local.

El técnico Tiago Nunes afrontará el encuentro con bajas sensibles. Gonzalo Valle, una de las figuras del equipo, quedó descartado por una lesión en la rodilla, mientras que Fernando Cornejo no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas.

En el arco estará Alexander Domínguez, reemplazando a Valle. La línea defensiva se mantendrá con Ricardo Adé, Gian Allala y Leonel Quiñónez.

Lea también: Flamengo, con gol de Jorge Carrascal, derrotó a Racing de Avellaneda, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores

En el mediocampo, Carlos Gruezo compartirá zona con Gabriel Villamil, mientras que Kevin Minda apunta a ocupar el lugar de Cornejo. Un poco más adelantado actuará Alexander Alvarado, y en ofensiva estarán Bryan Ramírez y Jeison Medina.

Este compromiso está pactado para que inicie a las 19:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Disney Plus y Espn.

Posible alineación de Liga de Quito:

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Gian Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Kevin Minda o Lautaro Pastrán, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Alexander Alvarado; Bryan Ramírez y Jeison Medina.

DT: Tiago Nunes

Temas
Copa Libertadores
Liga de Quito
Palmeiras
alineación
Ecuador
Noticias
Recomendadas