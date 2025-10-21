Fútbol Internacional
21 oct 2025 , 20:28

Leonel Quiñónez: "Palmeiras es un gran equipo, pero estamos preparados para sacar este partido adelante"

Este jueves 23 de octubre, Independiente del Valle se enfrenta contra Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores

   
  • Leonel Quiñónez: Palmeiras es un gran equipo, pero estamos preparados para sacar este partido adelante
    El lateral izquierdo de Liga de Quito, Leonel Quiñónez, en rueda de prensa( Foto: Liga de Quito )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El lateral izquierdo de Liga de Quito, Leonel Quiñónez, analizó en rueda de prensa al Palmeiras, rival al que enfrentarán este jueves 23 de octubre en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Tienen jugadores explosivos, así que debemos estar muy bien preparados. Estamos corrigiendo todos los errores posibles y analizando bien al rival”, señaló el defensor albo.

Sobre el desafío que representa el equipo brasileño, Quiñónez fue claro: “Palmeiras es un gran equipo, pero estamos listos para sacar este partido adelante, dar el primer golpe en casa, ir a São Paulo y traer la clasificación”.

Lea también: Los números de Alexander Domínguez con Liga de Quito en esta temporada

El lateral también destacó la expectativa que se vive en el entorno del club: “La hinchada y nosotros tenemos una gran ilusión con el partido de esta semana”.

Liga de Quito llega a esta instancia tras eliminar con autoridad al São Paulo, con un marcador global de 3-0 en los cuartos de final.

El partido entre Liga de Quito y Palmeiras se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a las 19:30 (hora de Ecuador), y será transmitido en vivo por ESPN y Disney Plus.

Temas
Copa Libertadores
Liga de Quito
Palmeiras
Leonel Quiñónez
Ecuador
Noticias
Recomendadas