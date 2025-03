Leonardo Realpe firmó con el Famalicao de Portugal de forma permanente

Leonardo Realpe se encontraba jugando en el Famalicao de Portugal en condición de cedido, pero desde este martes 25 de marzo firmó su contrato de manera permanente hasta el 2029.

El dueño del pase del ecuatoriano era el Red Bull Bragantino y lo cedió al cuadro portugués en septiembre del 2024, pero ya estará de manera definitiva.

Realpe solamente lleva un partido en la temporada, además de formar parte del plantel sub 23, pero mostró las cualidades para que hagan el fichaje definitivo.

“Me siento muy feliz y honrado de continuar esta trayectoria en el Futebol Clube de Famalicão. Era un objetivo que me había marcado al llegar al inicio de la temporada y, por eso, no podría estar más orgulloso”, confesó el defensor.