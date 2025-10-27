Fútbol Internacional
Leonardo Campana: "Necesitamos mejorar muchas cosas, sobre todo yo"

Leonardo Campana habló sobre su campaña con el New England Revolution y sus expectativas sobre la siguiente temporada.

   
    Leonardo Campana en un entrenamiento con el New England Revolution ( REDES )
La campaña para el New England Revolution, equipo de la ciudad de Boston de la MLS, terminó en un empate 2-2 en casa frente a Chicago Fire quedando así fuera de los playoffs de la competición estadounidense.

Leonardo Campana declaró que el 2025 no cumplió con sus estándares, ni individualmente ni como equipo, pero manifestó que está decidido a cambiar la narrativa en la siguiente temporada.

Necesitamos mejorar muchas cosas, sobre todo yo. Asumo la responsabilidad de lo ocurrido este año. Necesitamos seguir trabajando y renovar nuestra mentalidad para el año que viene”, comentó el delantero tras el empate frente a Chicago.

“Todo empieza con los jugadores. Somos quienes jugamos y controlamos el partido, así que todo empieza con nosotros y es nuestra responsabilidad”, dijo.

Campana jugó los dos amistosos en la fecha de FIFA de octubre con Ecuador y declaró que quiere estar en el Mundial del próximo año.

“Voy a estar en ese Mundial, cueste lo que cueste. Es una buena presión. Este año, empieza por nosotros, por mí, y sentí que no rendí como antes. El año que viene seré un jugador totalmente diferente. Tengo confianza en ello”.

