El delantero ecuatoriano Leonardo Campana dejó el Inter Miami para firmar por el New England Revolution , un traspaso que calificó en una entrevista con EFE como "la decisión correcta".

A Campana, de 24 años, le llegaron entre cuatro y cinco equipos de la MLS interesados en incorporarlo a sus filas, y escogió la propuesta de los 'Revs' con el objetivo de ser el gran referente en su ataque, algo que se le había resisito en 'Las Garzas' de Miami, al tener como compañeros a algunos de los mejores futbolistas del mundo, como el uruguayo Luis Suárez.

En la última temporada, la tercera con el equipo que preside David Beckham, Campana anotó diez goles en 37 partidos, donde en la mayoría partió de suplente.

"Sé que no he tenido muchas opciones porque tengo a Luis, que para mí ha sido el mejor delantero de los últimos diez años. No es una cuestión de nivel mío, sino que obviamente Luis siempre ha sido un goleador en los equipos que ha estado y ahora renovó", comentó Campana por videoconferencia.

"Con Luis he aprendido muchísimo y me ha ayudado a crecer mucho como persona y como profesional", destacó.

Campana admitió que sus tres años en el Inter Miami han sido "increíbles", pues se siente "bendecido" de haber podido compartir vestuario con Lionel Messi, al que definió como el mejor de todos los tiempos, además de con Gonzalo Higuaín, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, entre otras leyendas del fútbol mundial.

"Ha sido un sueño, he aprendido muchísimo estos años, desde el primer año que llegué", señaló el atacante ecuatoriano. "Cualquier jugador quisiera estar hoy en el Inter Miami pero a mí me toca poner eso a un lado y enfocarme en mí. Obviamente es duro, pero siento estoy tomando la decisión correcta para tener los minutos que quiero", apuntó.