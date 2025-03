Leonai Souza: “No estoy al 100 %, pero estoy bien y quiere ayudar a mis compañeros”

Barcelona SC venció al Corinthians por 3-0 en la ida de tercera ronda de la Copa Libertadores, pero la vuelta en Brasil será más peleada y así lo reconoció Leonai Souza.

El volante brasileño afirmó que el duelo en su tierra natal será más complicado que el disputado en el estadio Monumental.

"Ellos están jugando en casa, con su gente, su hinchada, no es fácil jugar acá en Brasil, pero nosotros estamos capacitados, sabemos que tenemos que hacer. Va a ser una presión muy fuerte, pero seguro conseguiremos la clasificación", dijo Souza a los medios de comunicación.

Además, sobre sus condiciones físicas, Leonai dijo que “no estoy al 100%, pero estoy bien, quiero ayudar a mis compañeros, estoy para lo que me pida el profe. Independientemente, si me toca jugar, entrar, lo que sea, voy a estar para ayudar”, aportó.

"Yo siempre he corrido, siempre procuro dejar lo mejor dentro de la cancha. Más allá de cuanto tiempo juegue, siempre procuro hacer lo mejor”, destacó el mediocampista.