La alegría a los albos les duró poco. El VAR empezó a ver faltas y fueras de juego. Varias veces retrocedían y adelantaban la jugada, había algo que no les cuadraba. Después de 10 minutos encontraron que Estrada estaba en fuera de juego en el momento del cabezazo de Arce, interpretando que estorbó a los defensas, aunque estaba lejos de ellos.

El VAR llamó al árbitro Darío Herrera para que revise la jugada y tomó la decisión de anularlo. Esto sorprendió a propios y extraños, puesto que los árbitros que están detrás del videoarbitraje, cuando es fuera de juego, simplemente deben trazar las líneas para comprobar si el jugador está en fuera de juego o no. No deben llamar al juez central para que tome la decisión. Esto fue lo que no entendió el cuerpo técnico de Liga de Quito y por eso reclamó.