Lautaro Martínez, una de las principales referencias del Inter de Milán, que se enfrentará el sábado al París Saint Germain en el Allianz Arena de Munich en la final de la Champions League, consideró que merecen estar de nuevo en la lucha por el título tras la que disputaron y perdieron en 2023 ante el Manchester City e incidió en que si la ganan "será un sueño hecho realidad".

"Este año, desde que empezó la competición, nos hemos vuelto a enfrentar a grandes equipos en estadios con condiciones muy difíciles, y siempre hemos demostrado nuestro juego, nuestras características. La verdad es que merecemos estar en una final de la Champions League, de nuevo, gracias al trabajo y el sacrificio que hemos hecho", afirmó en una entrevista a los medios de la UEFA.

El internacional argentino, quien aseguró que su técnico, Simone Inzaghi, "realmente tiene algo especial" y que es "es un entrenador ganador y eso es lo más importante", declaró que el PSG es "un equipo fuerte y compacto que ataca y defiende bien", por lo que deben "tener cuidado".

"Algunos de sus jugadores, desde el centro del campo en adelante, son clave y disruptivos. Conocemos a muchos de ellos; han jugado en Italia. Necesitamos analizar sus fortalezas y debilidades, y aprovecharlas para hacer de este partido y esta final un gran partido", dijo.

"Sobre todo", continuó, "debemos disfrutarlo, porque ha sido una competición difícil y hemos llegado a la final dos veces en los últimos tres años, así que nos lo merecemos. Nos hemos esforzado, somos humildes y queremos seguir creciendo".

Lautaro Martínez, que ya ha tenido las experiencias de vivir grandes finales, como la anterior de Estambul o la del final del Mundial de Catar ante Francia, admitió que estar en encuentros como estos "son momentos únicos que se quedan grabados en tu memoria"."Vivir otra final de esta magnitud, en esta competición, será increíble. Es un sueño que está de nuevo a nuestro alcance, y no quiero ni pensar si voy a lograr este objetivo que todos anhelamos, y que el Inter lleva tanto tiempo sin alcanzar. Tengo muchas ganas de disfrutar el momento, esta final, este partido. Si se cumple, será un sueño hecho realidad", aseguró.

Lautaro Martínez, clave para el Inter a lo largo de la competición, estuvo cerca de perderse la semifinal ante el Barcelona por lesión, pero finalmente pudo ser partícipe de una de las mejores eliminatorias de todos los tiempos.

"Pasé dos días en casa llorando porque los dos primeros fueron muy duros. Me dolía muchísimo la pierna, no podía levantarla. Gracias a los médicos y fisioterapeutas que hicieron un trabajo excelente y trabajaron horas extra, pude jugar, no al 100%, pero sí en las mejores condiciones posibles", explicó el delantero interista.

Admitió, asimismo, que cuando el Barcelona se adelantó a poco del final del partido de vuelta, no se lo podía creer porque habían dejado escapar en ambos encuentros dos tantos de ventaja. "Pero mis compañeros demostraron, una vez más, muchísima fuerza y ​​determinación para empatar y llevar el partido a la prórroga. Merecimos llegar a la final por el sacrificio que hicimos y el trabajo en equipo. Estoy muy orgulloso de este equipo y de este club, y espero que podamos poner la guinda del pastel", manifestó.