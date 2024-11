El técnico italiano no encuentra el sistema con el que más cómodo se encuentre su equipo. Condicionado por la ausencia de un perfil parecido a Toni Kroos, sin encontrar un referente en la construcción, no ha encontrado rédito cuando recuperó el 4-4-2 con rombo en el centro del campo y Jude Bellingham de enganche con los delanteros. Tampoco con el 4-3-3 y un tridente formado por Rodrygo-Vinícius-Mbappé que no termina de conectar.

'Carletto' insiste en la liberación de trabajo defensivo de 'Vini' y Mbappé, lo que inicia los desajustes. Bellingham se desgasta en labores defensivas, Fede Valverde no cesa de realizar coberturas, Aurélien Tchouaméni se pierde entre grandes espacios que cubrir y a los defensas les suelen llegar rivales en superioridad. El ejemplo del sufrimiento de Lucas Vázquez ante Theo Hernández y Rafael Leao fue la última prueba.

La seriedad de Ancelotti desde inicio de temporada en sus comparecencias ha mostrado su disconformidad con lo que ha visto en los entrenamientos desde el primer día del curso. Pagando la falta de pretemporada al inicio de buena parte de su equipo titular y, posteriormente, una preparación física insuficiente de una plantilla que debería exhibir músculo.

Hasta llegó a probar defensa de cinco, un dibujo poco habitual en la historia del Real Madrid, incrustando a Tchouaméni entre centrales en el inicio de jugada en Balaídos ante el Celta, en una prueba en la que reconoció el técnico madridista errores de comunicación y entendimiento con su jugador.