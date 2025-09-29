Fútbol Internacional
La viveza de Gonzalo Plata le da el triunfo al Flamengo y lo mantiene líder del Brasileirao

Gonzalo Plata fue decisivo en el triunfo 2-1 de Flamengo sobre Corinthians con una rápida acción que derivó en el gol de la victoria, por la fecha 27 del Brasileirao.

   
    Gonzalo Plata, extremo ecuatoriano de Flamengo.( Flamengo )
Gonzalo Plata volvió a ser decisivo para Flamengo, no con un gol ni una asistencia tradicional, sino con una muestra de pura viveza. El extremo ecuatoriano fue clave en la victoria 2-1 sobre Corinthians en el estadio Neo Química Arena, por la fecha 27 del Brasileirao, gracias a una rápida acción que terminó en el gol del triunfo.

Plata, quien ingresó a los 69 minutos en reemplazo de Bruno Henrique, sorprendió a la defensa del "Timao" a los 85' con un saque de banda ejecutado con inteligencia.

Su movimiento tomó mal parado al rival en el retroceso, lo que permitió que Jorge Carrascal recibiera con espacio y asistiera a Luiz Araújo, quien definió ante una zaga desorientada para sellar el resultado final.

Lea: (VIDEO) Pervis Estupiñán fue expulsado en el AC Milan vs. Napoli por la Liga de Italia

Aunque no fue titular, el tricolor ecuatoriano demostró una vez más por qué es una pieza de confianza para el técnico Filipe Luís, que lo utiliza como revulsivo o desde el arranque, según las necesidades del encuentro.

Los goles del partido los completaron Yuri Alberto (47') para los locales y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta (55') para el empate parcial de Flamengo. Cabe destacar que en el conjunto paulista no fue considerado el defensor ecuatoriano Félix Torres.

Con este triunfo, el ‘Mengão’ afianza su liderato en el Brasileirao con 54 puntos y una diferencia de gol de +38. Le saca ahora cuatro unidades a Cruzeiro, su escolta, que además ha disputado un partido más. Palmeiras, tercero con 49 puntos, aún tiene un juego pendiente que podría acercarlo a la cima.

