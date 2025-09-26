La FIFA suspende a siete futbolistas de Malasia por falsificación

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este viernes la suspensión de siete futbolistas malayos por un período de un año de todas las actividades relacionadas con el fútbol.

La sanción se dio por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Los siete futbolistas participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027. Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos.

Cada futbolista deberá pagar de USD 2 500, además de cumplir la suspensión de un año.

Los futbolistas involucrados son: