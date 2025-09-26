Fútbol Internacional
26 sep 2025 , 11:36

La FIFA suspende a siete futbolistas de Malasia por falsificación

La FIFA multó a la federación de Malasia y sancionó a siete futbolistas tras ser acusados de falsificar la documentación de los jugadores

   
    Facundo Garcés, futbolista del Deportivo Alavés, es uno de los futbolistas suspendidos. ( REDES )
Fuente:
EFE
Redacción
La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este viernes la suspensión de siete futbolistas malayos por un período de un año de todas las actividades relacionadas con el fútbol.

La sanción se dio por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Los siete futbolistas participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027. Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos.

Cada futbolista deberá pagar de USD 2 500, además de cumplir la suspensión de un año.

Los futbolistas involucrados son:

  • Gabriel Felipe Arrocha ( Unionistas CF de la tercera división española)
  • Jon Irazábal, Hector Hevel y João Figueiredo (Johor DT de la primera división de Malasia)
  • Imanol Machuca (Vélez Sarsfield de Argentina)
  • Facundo Garcés (Deportivo Alavés)
  • Rodrigo Holgado (América de Cali)
