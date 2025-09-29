La empresa EA es comprada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita

El acuerdo por la compra de la compañía EA Sports se hizo oficial este lunes por USD 55 millones a manos de un consorcio de inversores compuesto por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Silver Lake y Affinity Partners.

Según los términos del acuerdo, el consorcio adquirirá el 100% de EA, y PIF renovará su participación actual del 9,9% en la Compañía.

Según el acuerdo, los accionistas de EA recibirán 210 dólares por acción. Las acciones de la compañía subieron un 5% en las operaciones matutinas, hasta aproximadamente 203 dólares por acción.

“Electronic Arts es una empresa extraordinaria con un equipo de primer nivel y una visión audaz de futuro. Admiramos su capacidad para crear experiencias icónicas y duraderas, y como alguien que creció jugando a sus videojuegos y ahora los disfruta con sus hijos, estoy entusiasmado con lo que nos depara el futuro”, declaró Jared Kushner, director ejecutivo de Affinity Partners.