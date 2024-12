Kylian Mbappé se pronuncia del supuesto caso de violación en Estocolmo, Suecia

Después de meses de silencio de su parte, por primera vez, Kylian Mbappé se pronunció sobre una noticia que lo involucraba en un supuesto caso de violación en Estocolmo, en Suecia.

"Son cosas que llegan de improviso y no ves venir. Yo no he recibido nada, ninguna convocatoria. He leído lo mismo que todo el mundo. El gobierno sueco no ha dicho nada. No me concierne", explicó el jugador del Real Madrid y capitán de la selección francesa, que no se había expresado hasta el momento sobre ese caso que estalló en octubre.

El pasado jueves 10 de octubre, Mbappé viajó a Suecia con un grupo de allegados y tras cenar en el restaurante Chez Jolie, acudieron al club 'V', donde se vieron con otras personas.

