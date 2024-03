Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró que nunca se ha frustrado contra Pep Guardiola y que el español le ha hecho ser un mejor entrenador.

El Liverpool se enfrentará al Manchester City este domingo (10:45 de Ecuador) en Anfield con el liderato en juego de la Premier League.

"Nunca me ha frustrado enfrentarme a Guardiola. Cuando era futbolista había 3.000 jugadores mejores que yo, pero seguía amando este deporte y no tuve problemas con ello. Nunca me ha frustrado, él me ha hecho mejor entrenador", dijo Klopp en rueda de prensa.

"Tengo un récord positivo contra Pep, pero no tengo ni idea de por qué. Sé que soy bueno en lo que hago, no quiero sonar como que estoy feliz de estar aquí y ya. Sé que no soy malo, pero él es el mejor", afirmó Klopp horas antes de este crucial encuentro.