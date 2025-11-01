Fútbol Internacional
01 nov 2025 , 15:42

Kevin Rodríguez está en racha y firma nuevo gol en Bélgica

Kevin ‘Rola’ Rodríguez volvió a brillar este sábado 1 de noviembre al marcar un nuevo gol con la camiseta del Union Saint-Gilloise, reafirmando su condición de máximo goleador del club y una de las figuras destacadas de la Belgian Pro League 2025/26.

   
La ‘Rola’ abrió el marcador en la visita de su equipo al Zulte Waregem, aprovechando un rápido contragolpe. Con su habitual potencia y velocidad, el atacante tricolor dejó atrás a un defensor y definió con un remate cruzado que venció al portero rival, ampliando su cuenta personal en la temporada.

Gracias a esta victoria, el Union Saint-Gilloise se mantiene como líder del campeonato con 32 puntos, sacando una ventaja importante sobre su perseguidor, el Club Brujas de Joel Ordóñez, que suma 26 unidades con un partido pendiente.

El gran momento de Rodríguez confirma su adaptación al fútbol belga y lo consolida como una de las revelaciones sudamericanas en Europa.

