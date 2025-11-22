Fútbol Internacional
22 nov 2025 , 13:36

Kevin Rodríguez brilla en el liderato del Unión Saint-Gilloise tras victoria 2-0 sobre Cercle Brugge de Alan Minda

Kevin Rodríguez jugó los 90 minutos y fue clave en la presión del Unión Saint-Gilloise, mientras que Alan Minda ingresó al 69’ para el Cercle Brugge intentando revertir un partido ya complicado para su equipo.

   
  • Kevin Rodríguez brilla en el liderato del Unión Saint-Gilloise tras victoria 2-0 sobre Cercle Brugge de Alan Minda
    Kevin Rodríguez celebrando la victoria.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

El fútbol ecuatoriano volvió a decir presente en Bélgica. El Unión Saint-Gilloise consolidó su dominio en la Belgian Pro League tras vencer 2-0 al Cercle Brugge en el Stade Joseph Marien, en partido correspondiente a la fecha 15 del torneo.

Kevin Rodríguez, delantero de la Selección de Ecuador, disputó los 90 minutos y fue determinante en la presión alta del conjunto amarillo, convirtiéndose en una pieza estratégica para sostener el control del encuentro. En la otra vereda, Alan Minda ingresó al minuto 69 para el Cercle Brugge, buscando cambiar el rumbo de un partido que ya se inclinaba en favor de los locales.

Lea: El Chelsea ganó y es el nuevo escolta del Arsenal de Hincapié

El líder del campeonato abrió el marcador al minuto 41, gracias a un remate cruzado de Promise David tras una precisa asistencia de Puertas. La superioridad del Saint-Gilloise se reafirmó en la segunda mitad, cuando Raúl Florucz sentenció el duelo al 78’ con una definición elegante dentro del área luego de un contragolpe fulminante.

Con esta victoria, Unión Saint-Gilloise alcanzó los 36 puntos y se mantiene como líder absoluto de la liga belga, mostrando regularidad y solidez en su juego. Mientras tanto, Cercle Brugge continúa complicándose en el fondo de la tabla: con apenas 12 unidades, cae a la penúltima posición y ve cada vez más cerca el riesgo del descenso directo.

Temas
Europa
Kevin Rodríguez
Fútbol
Alan Minda
Bélgica
Noticias
Recomendadas