Kendry Páez, la nueva joya ecuatoriana que es seguido por clubes de la Premier League

El talento sudamericano podría sumar a un nuevo joven a su amplía lista de jugadores que dan el salto a Europa, publica este martes, 14 de febrero, el diario AS de España. Se trata del ecuatoriano Kendry Páez.

El centrocampista de Independiente del Valle, que cumplirá 16 en mayo, interesa a tres clubes europeos: Chelsea y Manchester United, de la Premier League; y al Bayer Leverkusen, de la Bundesliga; según informa Fabrizio Romano.

No obstante, su llegada a Europa no se produciría hasta 2025 cuando cumpla los 18 años, hasta entonces tendría que seguir en Independiente del Valle, dice AS.

¿Quién es Kendry Páez, la 'joya' del Independiente del Valle que es buscado por 'grandes' clubes de Europa?

Kendry Páez es de la misma generación de Endrick, ambos del 2007, aunque uno ya tiene asegurado su salto a Europa con el Real Madrid.

El ecuatoriano lo podría escalar al fútbol europeo mediante el Chelsea porque el conjunto presidido por Todd Boehly ya envió una oferta de 16 millones de euros que rechazó Independiente del Valle.

Según fuentes consultadas por AS, el club ecuatoriano no tiene intención en vender a su próxima estrella este año.

Kendry Páez juega en la categoría sub-20 del equipo ecuatoriano (superior a su edad) donde lleva tres goles en cinco partidos.

El volante guayaquileño incluso ya actuó con el primer equipo negriazul, con el que tuvo minutos en la presentación de la plantilla 2023 y estuvo además en la banca de alternantes para la final de la Supercopa Ecuador.