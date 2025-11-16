Fútbol Internacional
16 nov 2025

Karim Adeyemi, jugador del Borussia Dortmund, es sancionado por posesión ilegal de armas

Karim Adeyemi, delantero del Borussia Dortmund, fue sancionado por un tribunal alemán por posesión ilegal de armas.

   
Karim Adeyemi, internacional alemán y jugador del Borussia Dortmund, afronta una sanción penal, dictaminada por un tribunal alemán, por posesión ilegal de armas.

Según información del diario alemán Bild, la policia encontró dos artículos prohibidos en posesión de Adeyemi: un puño americano y una pistola eléctrica. Si bien Adeyemi figurará en el Registro Central Federal, legalmente no se le considera con antecedentes penales.

La ley alemana castiga la posesión de estos objetos con multas o incluso penas de cárcel que pueden llegar hasta los diez años. Adeyemi deberá pagar USD 520 000, equivalentes a 60 cuotas de USD 7 700, calculados según sus ingresos, según informó el diario.

El jugador no brindó declaración sobre el tema; su abogado alegó que el caso estaría relacionado con una “Caja Misteriosa” comprada en TikTok.

El Borussia Dortmund declaró sobre el caso: "El BVB siempre se toma en serio las acusaciones penales y las utiliza como una oportunidad para discutirlas con sus empleados, manteniendo la confidencialidad".

