Kaká regresaría al Monumental como Asistente Técnico de Ancelotti en Brasil

Carlo Ancelotti fue anunciado como el nuevo director técnico de Brasil y ahora busca reforzar su equipo de trabajo por lo que habría pensado en Kaká.

Según apunta CNN Brasil, Ancelotti tiene la intención de sumarlo como su Asistente Técnico de la Canarinha.

Ancelotti y Kaká ya coincidieron en el AC Milan como su máxima figura, donde pudo ganar la Champions League y hasta proclamarse como el mejor jugador del mundo al ganar el Balón de Oro del 2007 bajo su mandato.

Kaká se retiró profesionalmente y ahora podría volver al estadio Monumental de Guayaquil tras jugar un partido amistoso como estrella invitada en la Noche Amarilla con BSC.

El brasileño no tardó en dar la bienvenida al nuevo míster. Dos ex madridistas (aunque Ancelotti lo sigue siendo) y ex del Milan, volverían a juntarse para cumplir el sueño de un país.

Brasil visitará a Ecuador en el Monumental de BSC el próximo 5 de junio, siendo el debut de Ancelotti en las Eliminatorias al Mundial 2026.