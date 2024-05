En Liverpool Jürgen Klopp no caminará nunca solo. Autoproclamado 'the Normal One' a su llegada, el alemán se despide de Anfield como héroe adorado del pueblo rojo, al que ha conquistado con su energía comunicativa, humildad y un fútbol furioso que trajo sonrisas y títulos.

El último capítulo de la historia de amor entre Klopp y la ciudad de Liverpool tendrá lugar el domingo, en el cierre de la Premier League contra el Wolverhampton, con un "You'll Never Walk Alone" ("Nunca caminarás solo"), el himno del equipo, cantado con emoción por los hinchas.

"Decir adiós nunca es agradable, pero decir adiós sin sentirse triste o lastimado, eso hubiera significado que el momento no fue maravilloso", declaró el técnico el viernes, "en paz", en su última conferencia de prensa "en una ciudad maravillosa, muy especial".

En enero el cielo se cayó para los aficionados de los Reds, sorprendidos por el anuncio sorpresa de su salida al final de temporada.

Sucesor en el imaginario colectivo del mítico Bill Shankly, entrenador en los años 60 y 70, Klopp, de 56 años, siempre ha mostrado su simbiosis con la ciudad portuaria: "Está hecha para mí y yo estoy hecho para Liverpool".

La historia comenzó en octubre de 2015. En una rueda de prensa se refirió a sí mismo como 'the Normal One', en oposición al 'the Special One' que había utilizado una década antes Jose Mourinho para describirse cuando aterrizó en el Chelsea.

Con humor y modestia, levantó a un equipo orgulloso de sus orígenes, siempre en oposición al poder de Londres.

