Juan Sebastián Verón, pieza fundamental del Estudiantes campeón

Reconocido hace algunos años como un jugador habilidoso y de jerarquía europea, Juan Sebastián Verón vinculó desde siempre su vida a Estudiantes de La Plata, el club disfrutó del primer título de liga en quince años, aunque esta vez como presidente. El éxito deportivo del Pincha no es, sin embargo, lo único que ubica bajo los focos a La Brujita, graduado como el mayor opositor de la poderosa Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la entidad que rige el balompié en la tierra de Diego Maradona y Lionel Messi. Símbolo del cuadro de La Plata, el exmediocampista de la Albiceleste y el Manchester United expresa una visión del fútbol distinta a la de la AFA bajo el mando de Claudio Chiqui Tapia, quien logró el título mundial con Argentina en 2022. En su primera presidencia en Estudiantes (2014-20), que comenzó meses después de su retiro como futbolista, inauguró el estadio UNO, con capacidad para 32 500 espectadores. Luego de ser vicepresidente, regresó al sillón de mandatario en 2024. En la función dirigencial, Verón, de 50 años, se ha mostrado innovador en varios aspectos, incorporando políticas de género, modernizando y profesionalizando el club y buscando alternativas financieras para mejorar la entidad, tetracampeona de la Copa Libertadores de América. Lea también: Estudiantes de La Plata, campeón del torneo Clausura en Argentina

Disputa política con apoyo de Milei

Dentro de estas variantes, impulsó el año pasado un plan de modelo mixto para la gestión de los clubes, sin la necesidad de darles vía libre a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), pero abriendo caminos para que los equipos no fueran simples entidades sin ánimo de lucro. Su propuesta incluía la opción de permitirles obtener inversiones, para lo cual inició gestiones con el empresario Foster Gillett, de paso controvertido en el Liverpool de Inglaterra. Pero su fallida iniciativa, que contaba con el apoyo del presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, chocó con el rechazo generalizado de la mayoría de los otros clubes y de la AFA. "Tuvimos charlas, pero no llegamos nunca a ponernos de acuerdo", reconoció Verón, quien debutó como profesional en el club y regresó a este tras su paso triunfal en Europa. En su retorno, alzó en 2009 la cuarta Libertadores de la institución, una proeza que lo ratificó como leyenda del Pincha, un derecho adquirido desde su nacimiento, ya que es hijo del fallecido exdelantero Juan Ramón La Bruja Verón, partícipe en las conquistas de las otras tres Libertadores. Pero su propuesta de modificar el funcionamiento de los clubes no fue el único encontronazo con la máxima autoridad del fútbol argentino. Lea también: La AFA sanciona a Estudiantes de La Plata por dar la espalda a Rosario Central en el pasillo de campeones

Desafío en la final