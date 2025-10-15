Jordy Alcívar: "Estoy contento por el gol. Lo del penal ya lo había hablado con Enner Valencia"

El volante de la selección de Ecuador, Jordy Alcívar, se pronunció sobre su gol ante México en el segundo partido amistoso de la Tri, como parte de la preparación para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

“Estoy contento por el gol. Lo del penal ya lo había hablado con Enner Valencia y le comenté que me gustaría patearlo. Él accedió, el grupo me dio la confianza y pude convertirlo”, declaró Alcívar en una entrevista con DSports.

Además, destacó el buen ambiente dentro del equipo: “Me siento muy bien con el grupo, contento. Desde el primer día me acogieron y me han brindado la confianza que necesito. Estoy muy feliz”.

En cuanto al desempeño colectivo, señaló: “Todavía hay cosas por corregir, pero hicimos un buen trabajo defensivo. Lo importante es siempre sacar algo positivo”.

Jordy Alcívar se perfila como el mediocampista defensivo titular de Ecuador para el debut en el Mundial 2026, ante la ausencia de Moisés Caicedo, quien fue expulsado por doble amarilla en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Argentina.

Los próximos compromisos de la Tri serán el 13 y 18 de noviembre, ante Canadá y Nueva Zelanda, respectivamente.