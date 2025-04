Joel Ordóñez, mejor jugador de abril en el Club Brujas

First one for Joel! 😍🏆



Joel Ordóñez is jullie 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡 van april! 👏 #POTM