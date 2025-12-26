Joel Ordóñez gana duelo de ecuatorianos en Bélgica

El duelo entre futbolistas ecuatorianos en la Jupiler Pro League tuvo un desenlace favorable para el Club Brugge en la jornada 20 del campeonato belga. En un partido intenso y repleto de goles, el equipo visitante se impuso por 3-5 al Genk, quedándose además con el choque directo entre Joel Ordóñez y Yaimar Medina.

Ambos tricolores fueron parte del once inicial y tuvieron una participación activa en el desarrollo del encuentro. Medina aportó velocidad y despliegue por su banda durante 72 minutos, siendo una alternativa constante para el Genk, mientras que Ordóñez disputó el compromiso completo, mostrando firmeza en la última línea del Club Brugge en un partido de alta exigencia defensiva.

La victoria significó tres puntos fundamentales para el Club Brugge, que logró imponerse en un escenario complicado y reafirmar sus aspiraciones en la tabla.

Ordóñez volvió a ser uno de los puntos altos del equipo por su solidez y regularidad, mientras que Medina continúa sumando rodaje y experiencia en una liga exigente, consolidando su proceso de crecimiento en el fútbol europeo.