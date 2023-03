Joao Rojas: "Los futbolistas ecuatorianos no somos bien vistos afuera"

El internacional ecuatoriano Joao Rojas, extremo de los Rayados del Monterrey del fútbol mexicano, aseguró que en el balompié fuera de su país sus compatriotas no son bien vistos como fichajes rendidores.

"Monterrey me compró del Emelec a tres días de quedar libre. Tenía opciones importantes de Europa, pero vino y puso la plata a tres días de quedar libre. Eso tiene valor y lo que pagó para un futbolista ecuatoriano no suele ser normal porque no somos bien vistos afuera. No todos han tenido una carrera exitosa", explicó en rueda de prensa.

Rojas, de 25 años, está recién dado de alta médica después de romperse en su segundo partido con el Monterrey los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, lesión por la que fue operado.

La lesión ha dejado fuera de las canchas al atacante desde julio pasado y aunque ya se recuperó, aún no debuta en el torneo Clausura 2023, que el Monterrey lidera con 31 puntos, siete más que el León, su más cercado perseguidor.

"Decidí venir también para tener más peso en la selección y poder no solo ser convocado siempre, sino ser convocado al Mundial (de Qatar 2022), pero me pierdo el Mundial por la lesión. Todo en un mes, en el que habían comprado, llegué, debuté. No había cobrado ni un mes de sueldo", añadió el exjugador del Aucas.

El extremo izquierdo reveló que para su recuperación no se limitó sólo a lo que le ofreció el Monterrey, sino que invirtió dinero para rehabilitarse en su casa.

"Hice una recuperación diferente a lo normal porque invertí mucho en mí, compré una cámara hiperbárica y mi fisioterapeuta trabajó mucho conmigo. También gente del club invierte su tiempo y se queda las tardes entrenando conmigo", señaló.

Rojas aseguró que a pesar de aún no ser considerado para un partido con el Monterrey en el Clausura, su fortaleza mental no ha disminuido.

"La lesión no me hizo más fuerte porque mentalmente no creo que haya un jugador más fuerte que yo. Simplemente va a ser más bonito contar la historia, que llegué y me rompí. Dentro de lo que me queda de contrato espero rendir porque para eso me trajeron", sentenció el oriundo de El Guabo. EFE