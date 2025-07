Joao Pedro: "Mi sueño siempre fue jugar para un equipo grande, por eso vine al Chelsea"

El brasileño Joao Pedro, nuevo fichaje del Chelsea y que debutó solo dos días después de hacer oficial su incorporación, aseguró este lunes que su "sueño" era llegar a un club de la importancia de los 'Blues'.

"El Chelsea es un equipo grande y mi sueño siempre fue jugar para un equipo grande y ganar trofeos. El Chelsea tiene un gran equipo, un joven equipo, y por eso vine aquí", afirmó a los medios en la víspera del duelo de semifinales del Mundial de Clubes ante el Fluminense.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca se entrenó esta mañana en las instalaciones en Orangeburg (Nueva York, EE.UU.) del New York City FC de la MLS, que forma parte del grupo del Manchester City.

Antes de ejercitarse con sus compañeros, Joao Pedro explicó a los periodistas cómo ha sido su llegada exprés al Chelsea, dado que estaba disfrutando del verano en su país, su fichaje por el Chelsea se anunció el 2 de julio, se incorporó de inmediato a la concentración de EE.UU. y ya el 4 de julio tuvo minutos contra el Palmeiras en los cuartos de final.

"Estaba de vacaciones pero siempre entreno durante mis vacaciones. Si voy a ser titular o no (ante el Fluminense), esa no es mi decisión. Pero intento mejorar para estar listo por si Enzo (Maresca) me necesita", afirmó.

El joven, que podría tener hueco en el once inicial por la sanción de Liam Delap, destacó que Maresca es un entrenador "muy bueno y muy inteligente" y apuntó que "intenta hacer el juego fácil" para sus jugadores.

Por último, Joao Pedro habló sobre qué supone para él medirse al Fluminense, el club en el que inició su carrera en el fútbol antes de dar el salto a Europa."Pasé muchos años ahí, crecí ahí. Creo que será una experiencia increíble para mí. Pero ahora juego para el Chelsea y necesito estar concentrado en mi equipo", argumentó.