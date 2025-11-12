Fútbol Internacional
12 nov 2025 , 12:00

Joan Laporta afirma que el regreso de Messi al Barcelona no es realista

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, habló en una entrevista sobre la visita de Messi al nuevo estadio Camp Nou.

   
  • Joan Laporta afirma que el regreso de Messi al Barcelona no es realista
    Lionel Messi junto a Joan Laporta( REDES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente del FC Barcelona, ​​Joan Laporta, ha declarado la posibilidad de que Lionel Messi regrese al club como "poco realista", tras la visita sorpresa del argentino al renovado Camp Nou.

Lionel, actualmente en el Inter Miami, visitó este domingo el estadio blaugrana y expresó su deseo de regresar allí algún día."Espero poder regresar algún día, y no solo para despedirme como jugador, algo que nunca pude hacer", declaró.

Lea más: El Sevilla de España está negociando con IDV por el fichaje de Patrik Mercado

"Por respeto a Messi, a todo el personal del club y a los socios, no me corresponde especular sobre algo que no sería realista, y no es el momento de hacerlo", declaró Laporta a Catalunya Radio este miércoles.

En el Barça, Messi ganó 10 títulos de LaLiga, cuatro Ligas de Campeones y tres Mundiales de Clubes. Messi se unió a la cantera del FC Barcelona a los 13 años y se convirtió en su máximo goleador histórico con 672 goles en 778 partidos, dejó el club catalán en 2021 cuando no pudieron hacer financieramente viable su retención.

Temas
FC Barcelona
fútbol español
LaLiga
Messi
Joan Laporta
España
Noticias
Recomendadas