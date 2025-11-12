Joan Laporta afirma que el regreso de Messi al Barcelona no es realista

El presidente del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fc-barcelona target=_blank>FC Barcelona</a>, <b>Joan Laporta</b>, ha declarado la posibilidad de que <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lionel-messi target=_blank>Lionel Messi</a></b> regrese al club como poco realista, tras la visita sorpresa del argentino al renovado Camp Nou. Lionel,<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/sevilla-espana-idv-fichaje-de-patrik-mercado-FE10411859 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>