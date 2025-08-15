Jhafets Reyes, de madre ecuatoriana, renovó con el Cartagena hasta el 2028

El Cartagena español y el portero ecuatoriano Jhafets Reyes prorrogaron su contrato dos años, hasta 2028, de mutuo acuerdo.

De 18 años y nacido en esa ciudad, el internacional con Ecuador en categorías inferiores debutó en la segunda división del fútbol español con el conjunto blanquinegro, que acabó la temporada perdiendo la categoría.

Jhafets Reyes competirá por el puesto con Iván Martínez y el colombiano Lucho García, fichados este verano para competir en primera federativa tras el descenso desde segunda división.

Se estrenó en el fútbol profesional en dos encuentros en LaLiga Hypermotion 2024/2025 en casa ante el Racing de Ferrol y el Mirandés.

De padre nigeriano y madre ecuatoriana, llegó hace dos campañas para formar parte de su segundo equipo de juveniles.

Su rendimiento y su nivel lo llevaron al filial en tercera federativa y al primer equipo.