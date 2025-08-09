Jeremy Sarmiento anota en triunfo del Brighton

<b>Jeremy Sarmiento</b> sigue resaltando en su regreso al<b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/brighton-hove-albion> Brighton</a></b> y ahora pudo aportar con un gol en la victoria por 2-0 sobre el <b>Wolfsburgo </b>de Alemania en un nuevo amistoso. El atacante ecuatoriano provechó<b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/chelsea-reactiva-su-interes-por-piero-hincapie-tras-confirmarse-una-sensible-baja-en-su-defensa-DJ9913599></a></b> <b></b> <b></b>