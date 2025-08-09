Jeremy Sarmiento anota en triunfo del Brighton

Jeremy Sarmiento sigue resaltando en su regreso al Brighton y ahora pudo aportar con un gol en la victoria por 2-0 sobre el Wolfsburgo de Alemania en un nuevo amistoso.

El atacante ecuatoriano provechó una jugada colectiva para definir con precisión y abrir el marcador. Minutos más tarde, el alemán Brajan Gruda selló el triunfo para los Seagulls.

Lea: Chelsea reactiva su interés por Piero Hincapié tras confirmarse una sensible baja en su defensa

Sarmiento regresó al club dueño de su pase tras varios préstamos a equipos de la Premiership, y ahora el tricolor espera ganarse un lugar en el rol titular.

El Brighton sigue evaluando su rendimiento individual y no ha tomado una decisión si cederlo nuevamente o mantenerlo a vísperas del inicio de la nueva campaña en la Premier League.

Cabe recordar que Sarmiento es el último ecuatoriano en el Brighton, ya que hace apenas dos campañas pudo compartir con Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán.