Fútbol Internacional
08 sep 2025 , 06:31

El ecuatoriano Jeremy Arévalo marcó un doblete en la victoria del Racing de Santander

El ecuatoriano Jeremy Arévalo fue la figura del Racing de Santander en la victoria 3-2 contra el Almería

   
  • El ecuatoriano Jeremy Arévalo marcó un doblete en la victoria del Racing de Santander
    El ecuatoriano Jeremy Arévalo marcó un doblete en la victoria del Racing de Santander contra el Almería( Foto: Racing de Santander )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un doblete del ecuatoriano Jeremy Arévalo y una diana del colombiano Gustavo Puerta firmaron la remontada del Racing de Santander contra el Almería (3-2) y es líder en solitario de LaLiga Hypermotion (Segunda División).

El equipo de José Alberto López se sobrepuso al buen inicio de partido de los pupilos de Joan Francesc Ferrer Rubi, que en menos de veinte minutos se situaron con una clara ventaja de 2-0 tras los tantos de Adrián Embarba y Nico Melamed.

En cambio, la expulsión del senegalés Dion Lopy poco antes de la media hora dejó en inferioridad al Almería y el Racing no lo desaprovechó.

Lea también: Yeray Álvarez, defensa del Athletic Club, sancionado con 10 meses por dopaje

La entrada tras el descanso de Jeremy fue determinante. En un minuto, el tricolor revolucionó el partido al lograr los dos tantos que significaban el empate y que encontraron la culminación de la remontada, a un cuarto de hora del final, con la diana de Gustavo Puerta.

El Racing es líder en solitario con tres puntos de ventaja sobre el Sporting, que fue frenado el sábado en Riazor con un solitario tanto de Dani Barcia, triunfo que deja al conjunto gallego en la zona de promoción, cuarto, igualado con Valladolid, Cádiz y Málaga.

Temas
España
gol
Santander
Jeremy Arévalo
Ecuador
Noticias
Recomendadas