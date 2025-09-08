El ecuatoriano Jeremy Arévalo marcó un doblete en la victoria del Racing de Santander

Un doblete del ecuatoriano <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/el-internacional-sub-20-de-ecuador-jeremy-arevalo-renueva-con-racing-espanol-hasta-2027-GX9725495>Jeremy Arévalo </a>y una diana del colombiano <b>Gustavo Puerta</b> firmaron la remontada del Racing de Santander contra el Almería (3-2) y es líder en solitario de <b>LaLiga Hypermotion</b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/yeray-alvarez-athletic-club-sancion-10meses-dopaje-DG10072436></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b>