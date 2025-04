Independiente del Valle empató 2-2 con River Plate por la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de un brillante primer tiempo que les dejó una ventaja por 2-0, sin embargo existió una implosión en la segunda mitad, donde River igualó y estuvo cerca de remontar el marcador.

"No hay que descubrir ahora la calidad de los jugadores de River. No hemos podido contenerlos cuando se echaron sobre nuestra área. Si hubiéramos seguido atacando, no metían tanta gente en el área", enfatizó Rabanal en rueda de prensa.

Continuando, Rabanal intentó explicar el empate, "los jugadores son humanos y el miedo a cometer errores les impidió mantener la propuesta. No les dije que se echaran atrás. No fue un tema físico, fue mental. Nos dio vértigo hacer el tercer gol a River. Preferimos conservar la ventaja y eso nos perjudicó. Soy el primero en reconocerlo".

"Es una gestión totalmente diferente por los viajes, va a ser complicado. Pero hay argumentos para pensar que podemos pasar de ronda. Podemos ganarle a cualquiera en cualquier campo. Yo me veo capaz de acompañar a estos chicos para ganar en Lima y Buenos Aires", sostuvo.

"El factor psicológico siempre está ahí en el alto rendimiento. IDV es un club muy completo que atiende todas las áreas, incluida la mental. En el primer tiempo salimos con decisión, pero en el segundo fue todo lo contrario. Fue blanco y negro en la parte psicológica", terminó.