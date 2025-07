Independiente del Valle recibe este martes a Vasco da Gama por los playoffs de la Copa Sudamericana y el entrenador español de los negriazules, Javier Rabanal, analizó la previa.

"Nosotros preferiríamos siempre jugar en nuestro estadio. El Atahualpa es un campo que conocemos bien, puede ser el estadio en el que más he dirigido. Sabemos que el césped es diferente, no sé cómo habrá quedado después del concierto. El césped es tupido, bastante resistente, pero que es come piernas, eso puede beneficiarnos ante los brasileños", empezó hablando.

Lea: La Copa Sudamericana vuelve a escena con los playoffs

Sobre el rival de turno, Rabanal resaltó el estilo: "Vi los partidos de ellos y los vi bastante bien de ritmo. Se sabe que cuando se para a los equipos se los nota falto de ritmo, pero los hemos visto bien, bastante dinámicos, los jugadores están rápidos y tienen mucha calidad. No creo que se vaya a notar la para”, comentó.

Rabanal también elogió a Fernando Diniz, estratega contrario: “En el fútbol actual juegan todos muy parecido, pero el técnico de Vasco es el único que juega de manera genuina. Tienen una manera de tener la pelota y progresar que es propia de él".

"Nos dieron bastantes patadas y tenemos varios jugadores que ayer (domingo) no pudieron entrenar. Hay jugadores con hematomas, van a estar todos disponibles (para enfrentar a Vasco), pero están golpeados", terminó.