Jack Grealish jugará cedido una temporada en el Everton

Jack Grealish llegará en condición de cedido por una temporada al Everton tras disputar en la pasada temporada 715 minutos aportando un gol y una asistencia en 20 partidos de Premier League con el Manchester City.

El Manchester City pagó en 2021 al Aston Villa un valor de USD 136 millones por el jugador inglés. A partir de su fichaje, Grealish contribuyó con 17 goles y 23 asistencias en 157 partidos.

Según medios locales, Pep Guardiola autorizó su salida tras tener dificultades para proporcionarle minutos de juego regulares en la temporada pasada.

