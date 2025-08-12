Fútbol Internacional
12 ago 2025 , 10:10

Jack Grealish jugará cedido una temporada en el Everton

Jack Grealish, delantero inglés que llegó a tener un valor de USD 116 millones en 2021, llega cedido al Everton tras cuatro años en el Manchester City

   
    Jack Grealish en su presentación con el Everton.( Redes )
Redacción
Jack Grealish llegará en condición de cedido por una temporada al Everton tras disputar en la pasada temporada 715 minutos aportando un gol y una asistencia en 20 partidos de Premier League con el Manchester City.

El Manchester City pagó en 2021 al Aston Villa un valor de USD 136 millones por el jugador inglés. A partir de su fichaje, Grealish contribuyó con 17 goles y 23 asistencias en 157 partidos.

Según medios locales, Pep Guardiola autorizó su salida tras tener dificultades para proporcionarle minutos de juego regulares en la temporada pasada.

Lea también: Jack Grealish, figura del Manchester City, se quedó fuera de la nómina de Inglaterra para Eurocopa 2024

El jugador de 29 años buscó un equipo que juegue Champions League, según la BBC, ni el Newcastle ni el Tottenham, clubes que fueron vinculados con una posible incorporación del delantero, presentaron una oferta.

Grealish será el fichaje protagonista en la temporada inaugural del Everton en su nuevo estadio Hill Dickinson.

